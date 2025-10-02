How much house does $500,000 buy you in Macon?

Redfin Real Estate compiled a list of homes for sale up to $500,000 in Deltona, FL. (Andriy Blokhin // Shutterstock/Andriy Blokhin // Shutterstock)
By Stacker

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Macon?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Macon right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

4093 Upper River Rd, Gray, GA 31032
- Price: $499,000
- 6 bedrooms, 4.5 bathrooms
- Square feet: 4,135
- See 4093 Upper River Rd, Gray, GA 31032 on Redfin.com

217 Shoreline Way, Macon, GA 31220
- Price: $478,605
- 6 bedrooms, 4.5 bathrooms
- Square feet: 3,728
- See 217 Shoreline Way, Macon, GA 31220 on Redfin.com

209 Shoreline Way, Macon, GA 31220
- Price: $493,405
- 6 bedrooms, 4.5 bathrooms
- Square feet: 3,687
- See 209 Shoreline Way, Macon, GA 31220 on Redfin.com

209 Shoreline Way, Macon, GA 31220
- Price: $493,605
- 6 bedrooms, 4.5 bathrooms
- Square feet: 3,681
- See 209 Shoreline Way, Macon, GA 31220 on Redfin.com

171 Pio Nono Ave, Macon, GA 31204
- Price: $499,000
- 5 bedrooms, 5.5 bathrooms
- Square feet: 4,138
- See 171 Pio Nono Ave, Macon, GA 31204 on Redfin.com

4804 Brittany Dr, Macon, GA 31210
- Price: $479,000
- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,420
- See 4804 Brittany Dr, Macon, GA 31210 on Redfin.com

1659 Stokes Store Rd, Forsyth, GA 31029
- Price: $499,900
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,158
- See 1659 Stokes Store Rd, Forsyth, GA 31029 on Redfin.com

1659 Stokes Store Rd, Forsyth, GA 31029
- Price: $499,900
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,158
- See 1659 Stokes Store Rd, Forsyth, GA 31029 on Redfin.com

2023 Camberle Ct, Forsyth, GA 31029
- Price: $476,900
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,787
- See 2023 Camberle Ct, Forsyth, GA 31029 on Redfin.com

2023 Camberle Ct, Forsyth, GA 31029
- Price: $476,900
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,787
- See 2023 Camberle Ct, Forsyth, GA 31029 on Redfin.com

1578 English Rd, Forsyth, GA 31029
- Price: $494,900
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,577
- See 1578 English Rd, Forsyth, GA 31029 on Redfin.com

7550 Ga Highway 42 S, Fort Valley, GA 31030
- Price: $469,900
- 4 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 3,794
- See 7550 Ga Highway 42 S, Fort Valley, GA 31030 on Redfin.com

615 Old River Rd, Juliette, GA 31046
- Price: $474,900
- 4 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 2,688
- See 615 Old River Rd, Juliette, GA 31046 on Redfin.com

112 Covington Pl, Macon, GA 31210
- Price: $495,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,451
- See 112 Covington Pl, Macon, GA 31210 on Redfin.com

1653 Stokes Store Rd, Forsyth, GA 31029
- Price: $489,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,042
- See 1653 Stokes Store Rd, Forsyth, GA 31029 on Redfin.com

1653 Stokes Store Rd, Forsyth, GA 31029
- Price: $489,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,042
- See 1653 Stokes Store Rd, Forsyth, GA 31029 on Redfin.com

104 Palmer Dr, Macon, GA 31210
- Price: $489,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,020
- See 104 Palmer Dr, Macon, GA 31210 on Redfin.com

2586 Wesleyan Dr N, Macon, GA 31210
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,900
- See 2586 Wesleyan Dr N, Macon, GA 31210 on Redfin.com

137 Courtney Leigh Ln, Macon, GA 31210
- Price: $479,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,685
- See 137 Courtney Leigh Ln, Macon, GA 31210 on Redfin.com

311 Clover Pass, Forsyth, GA 31029
- Price: $467,500
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,208
- See 311 Clover Pass, Forsyth, GA 31029 on Redfin.com

1588 Waverland Dr, Macon, GA 31211
- Price: $474,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,675
- See 1588 Waverland Dr, Macon, GA 31211 on Redfin.com

279 River North Blvd, Macon, GA 31211
- Price: $475,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,304
- See 279 River North Blvd, Macon, GA 31211 on Redfin.com

243 Copper Xing, Forsyth, GA 31029
- Price: $498,500
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,295
- See 243 Copper Xing, Forsyth, GA 31029 on Redfin.com

349 Hillridge Cv, Lizella, GA 31052
- Price: $475,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,992
- See 349 Hillridge Cv, Lizella, GA 31052 on Redfin.com

1045 Plantation Club Cir, Gray, GA 31032
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,898
- See 1045 Plantation Club Cir, Gray, GA 31032 on Redfin.com

281 River North Blvd, Macon, GA 31211
- Price: $475,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,670
- See 281 River North Blvd, Macon, GA 31211 on Redfin.com

111 Cordell Ct, Macon, GA 31220
- Price: $475,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,435
- See 111 Cordell Ct, Macon, GA 31220 on Redfin.com

169 Maynard Rd, Gray, GA 31032
- Price: $495,000
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,499
- See 169 Maynard Rd, Gray, GA 31032 on Redfin.com

2574 Lower Hartley Bridge Rd, Byron, GA 31008
- Price: $485,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,368
- See 2574 Lower Hartley Bridge Rd, Byron, GA 31008 on Redfin.com

185 Cory Dr, Macon, GA 31210
- Price: $499,500
- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,882
- See 185 Cory Dr, Macon, GA 31210 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.

0
Comments on this article
0
On AirKISS 104.1 FM - Atlanta’s Best R&B Logo
    View All
    1-404-897-7500

    mobile apps

    Everything you love about kiss104fm.com and more! Tap on any of the buttons below to download our app.

    Base64 encoded image Base64 encoded image

    amazon alexa

    Enable our Skill today to listen live at home on your Alexa Devices!