How much house does $500,000 buy you in Hinesville?

Redfin Real Estate compiled a list of homes for sale up to $500,000 in Ocala, FL. (Sundry Photography // Shutterstock/Sundry Photography // Shutterstock)
By Stacker

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Hinesville?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Hinesville right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

213 Timberland Dr Ne, Ludowici, GA 31316
- Price: $394,900
- 5 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 3,458
- See 213 Timberland Dr Ne, Ludowici, GA 31316 on Redfin.com

163 Sea Island Dr, Midway, GA 31320
- Price: $478,648
- 5 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 2,546
- See 163 Sea Island Dr, Midway, GA 31320 on Redfin.com

204 Cherry Hill Xing, Hinesville, GA 31313
- Price: $414,000
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,214
- See 204 Cherry Hill Xing, Hinesville, GA 31313 on Redfin.com

104 Veranda Trl, Midway, GA 31320
- Price: $410,000
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,110
- See 104 Veranda Trl, Midway, GA 31320 on Redfin.com

41 Olde Cottage Ln, Midway, GA 31320
- Price: $450,000
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,928
- See 41 Olde Cottage Ln, Midway, GA 31320 on Redfin.com

2373 Mill Pond Rd Se, Ludowici, GA 31316
- Price: $435,000
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,869
- See 2373 Mill Pond Rd Se, Ludowici, GA 31316 on Redfin.com

94 Rookery View Dr, Midway, GA 31320
- Price: $480,000
- 4 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 3,296
- See 94 Rookery View Dr, Midway, GA 31320 on Redfin.com

10 Barton Ct, Hinesville, GA 31313
- Price: $425,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,927
- See 10 Barton Ct, Hinesville, GA 31313 on Redfin.com

265 Miller St, Hinesville, GA 31313
- Price: $391,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,617
- See 265 Miller St, Hinesville, GA 31313 on Redfin.com

618 N Mcdonald St, Ludowici, GA 31316
- Price: $399,500
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,628
- See 618 N Mcdonald St, Ludowici, GA 31316 on Redfin.com

131 Monticello Rd Ne, Ludowici, GA 31316
- Price: $400,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,843
- See 131 Monticello Rd Ne, Ludowici, GA 31316 on Redfin.com

157 Halcyon Way Ne, Ludowici, GA 31316
- Price: $390,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,724
- See 157 Halcyon Way Ne, Ludowici, GA 31316 on Redfin.com

405 Buckingham Dr, Midway, GA 31320
- Price: $405,100
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,714
- See 405 Buckingham Dr, Midway, GA 31320 on Redfin.com

62 Carver Way, Midway, GA 31320
- Price: $407,400
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,266
- See 62 Carver Way, Midway, GA 31320 on Redfin.com

1100 Stone Ct, Midway, GA 31320
- Price: $399,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,194
- See 1100 Stone Ct, Midway, GA 31320 on Redfin.com

881 Stone Ct, Midway, GA 31320
- Price: $399,800
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,194
- See 881 Stone Ct, Midway, GA 31320 on Redfin.com

177 Cottage Loop, Midway, GA 31320
- Price: $399,500
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,194
- See 177 Cottage Loop, Midway, GA 31320 on Redfin.com

307 Cottage Loop, Midway, GA 31320
- Price: $399,400
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,194
- See 307 Cottage Loop, Midway, GA 31320 on Redfin.com

188 Mill Pond Ln, Ludowici, GA 31316
- Price: $399,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,023
- See 188 Mill Pond Ln, Ludowici, GA 31316 on Redfin.com

627 Saddle Cir, Midway, GA 31320
- Price: $486,750
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,277
- See 627 Saddle Cir, Midway, GA 31320 on Redfin.com

174 Mill Pond Ln, Ludowici, GA 31316
- Price: $394,900
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,800
- See 174 Mill Pond Ln, Ludowici, GA 31316 on Redfin.com

271 Silver Hill Rd, Hinesville, GA 31313
- Price: $449,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,882
- See 271 Silver Hill Rd, Hinesville, GA 31313 on Redfin.com

186 Goodman Dr, Midway, GA 31320
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,516
- See 186 Goodman Dr, Midway, GA 31320 on Redfin.com

390 Big Oak Rd, Riceboro, GA 31323
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,079
- See 390 Big Oak Rd, Riceboro, GA 31323 on Redfin.com

511 Goodman Dr, Midway, GA 31320
- Price: $467,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,735
- See 511 Goodman Dr, Midway, GA 31320 on Redfin.com

120 Pinetree Rd, Midway, GA 31320
- Price: $479,999
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,876
- See 120 Pinetree Rd, Midway, GA 31320 on Redfin.com

135 Big Oak Rd, Riceboro, GA 31323
- Price: $449,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,767
- See 135 Big Oak Rd, Riceboro, GA 31323 on Redfin.com

254 Cardinal Ct Ne, Ludowici, GA 31316
- Price: $395,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,596
- See 254 Cardinal Ct Ne, Ludowici, GA 31316 on Redfin.com

95 Circle Dr, Midway, GA 31320
- Price: $435,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,100
- See 95 Circle Dr, Midway, GA 31320 on Redfin.com

1014 Kings Rd, Midway, GA 31320
- Price: $459,000
- 2 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,416
- See 1014 Kings Rd, Midway, GA 31320 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.

0
Comments on this article
0
On AirKISS 104.1 FM - Atlanta’s Best R&B Logo
    View All
    1-404-897-7500

    mobile apps

    Everything you love about kiss104fm.com and more! Tap on any of the buttons below to download our app.

    Base64 encoded image Base64 encoded image

    amazon alexa

    Enable our Skill today to listen live at home on your Alexa Devices!