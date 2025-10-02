How much house does $500,000 buy you in Athens?

Redfin Real Estate compiled a list of homes for sale up to $500,000 in Albany, GA.

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Athens?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Athens right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

213 Highland Park Dr, Athens, GA 30605

- Price: $479,000

- 6 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,944

- See 213 Highland Park Dr, Athens, GA 30605 on Redfin.com

1541 Union Church Rd, Watkinsville, GA 30677

- Price: $475,000

- 6 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,600

- See 1541 Union Church Rd, Watkinsville, GA 30677 on Redfin.com

113 Sidetrack Cir, Comer, GA 30629

- Price: $480,000

- 5 bedrooms, 4.5 bathrooms

- Square feet: 3,218

- See 113 Sidetrack Cir, Comer, GA 30629 on Redfin.com

113 Sidetrack Cir, Comer, GA 30629

- Price: $480,000

- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,218

- See 113 Sidetrack Cir, Comer, GA 30629 on Redfin.com

440 Wood Ln, Athens, GA 30605

- Price: $500,000

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 4,947

- See 440 Wood Ln, Athens, GA 30605 on Redfin.com

1031 Sagefield Dr, Watkinsville, GA 30677

- Price: $480,000

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,095

- See 1031 Sagefield Dr, Watkinsville, GA 30677 on Redfin.com

2188 Day Dr, Bogart, GA 30622

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,308

- See 2188 Day Dr, Bogart, GA 30622 on Redfin.com

170 Fritz Mar Ln, Athens, GA 30607

- Price: $475,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,906

- See 170 Fritz Mar Ln, Athens, GA 30607 on Redfin.com

1020 Barnett Pl, Athens, GA 30605

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,550

- See 1020 Barnett Pl, Athens, GA 30605 on Redfin.com

311 Summerville Ln, Athens, GA 30606

- Price: $490,500

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,525

- See 311 Summerville Ln, Athens, GA 30606 on Redfin.com

315 Summerville Ln, Athens, GA 30606

- Price: $482,500

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,525

- See 315 Summerville Ln, Athens, GA 30606 on Redfin.com

170 Elliot Cir, Watkinsville, GA 30677

- Price: $480,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,510

- See 170 Elliot Cir, Watkinsville, GA 30677 on Redfin.com

212 Meeler Cir, Bogart, GA 30622

- Price: $470,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,755

- See 212 Meeler Cir, Bogart, GA 30622 on Redfin.com

607 Creekside Ct, Athens, GA 30606

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,424

- See 607 Creekside Ct, Athens, GA 30606 on Redfin.com

350 Discovery Trl, Athens, GA 30605

- Price: $467,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,501

- See 350 Discovery Trl, Athens, GA 30605 on Redfin.com

360 Discovery Trl, Athens, GA 30605

- Price: $467,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,501

- See 360 Discovery Trl, Athens, GA 30605 on Redfin.com

237 Oxmoor Ln, Winterville, GA 30683

- Price: $472,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,292

- See 237 Oxmoor Ln, Winterville, GA 30683 on Redfin.com

1050 Golf Course Ln, Athens, GA 30605

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,219

- See 1050 Golf Course Ln, Athens, GA 30605 on Redfin.com

2157 Day Dr, Bogart, GA 30622

- Price: $475,000

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,387

- See 2157 Day Dr, Bogart, GA 30622 on Redfin.com

378 Beechwood Dr, Athens, GA 30606

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,149

- See 378 Beechwood Dr, Athens, GA 30606 on Redfin.com

100 Ansonborough Ln, Athens, GA 30605

- Price: $479,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,386

- See 100 Ansonborough Ln, Athens, GA 30605 on Redfin.com

1040 Mosswood Dr, Bogart, GA 30622

- Price: $475,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,758

- See 1040 Mosswood Dr, Bogart, GA 30622 on Redfin.com

104 Annas Walk, Athens, GA 30606

- Price: $485,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,263

- See 104 Annas Walk, Athens, GA 30606 on Redfin.com

1485 Orchard Cir, Watkinsville, GA 30677

- Price: $475,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,985

- See 1485 Orchard Cir, Watkinsville, GA 30677 on Redfin.com

190 Bowles Dr, Athens, GA 30606

- Price: $475,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,526

- See 190 Bowles Dr, Athens, GA 30606 on Redfin.com

190 Bowles Dr, Athens, GA 30606

- Price: $475,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,526

- See 190 Bowles Dr, Athens, GA 30606 on Redfin.com

1851 Mcnutt Creek Rd, Bogart, GA 30622

- Price: $475,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,296

- See 1851 Mcnutt Creek Rd, Bogart, GA 30622 on Redfin.com

1226 W Broad St, Athens, GA 30606

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,044

- See 1226 W Broad St, Athens, GA 30606 on Redfin.com

390 Old Edwards Rd, Arnoldsville, GA 30619

- Price: $499,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,930

- See 390 Old Edwards Rd, Arnoldsville, GA 30619 on Redfin.com

2232 Orchard Cir, Watkinsville, GA 30677

- Price: $474,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,770

- See 2232 Orchard Cir, Watkinsville, GA 30677 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.