How much house does $500,000 buy you in Albany, Georgia?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Albany, Georgia?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Albany, Georgia right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
418 Partridge Dr, Albany, GA 31707
- Price: $348,000
- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,783
- See 418 Partridge Dr, Albany, GA 31707 on Redfin.com
207 Joe Toole Dr, Leesburg, GA 31763
- Price: $399,000
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,054
- See 207 Joe Toole Dr, Leesburg, GA 31763 on Redfin.com
1201 Rawson Dr, Albany, GA 31701
- Price: $380,000
- 4 bedrooms, 5.5 bathrooms
- Square feet: 3,853
- See 1201 Rawson Dr, Albany, GA 31701 on Redfin.com
4922 Van Cise Ln, Albany, GA 31721
- Price: $375,900
- 4 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 5,941
- See 4922 Van Cise Ln, Albany, GA 31721 on Redfin.com
1731 Lynwood Ln, Albany, GA 31707
- Price: $359,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,942
- See 1731 Lynwood Ln, Albany, GA 31707 on Redfin.com
1610 Lily Pond Rd, Albany, GA 31701
- Price: $419,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,509
- See 1610 Lily Pond Rd, Albany, GA 31701 on Redfin.com
112 Creekwood Cir, Sylvester, GA 31791
- Price: $355,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,900
- See 112 Creekwood Cir, Sylvester, GA 31791 on Redfin.com
485 Fussell Rd, Leesburg, GA 31763
- Price: $349,900
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,228
- See 485 Fussell Rd, Leesburg, GA 31763 on Redfin.com
3524 Moss Island Ct, Albany, GA 31721
- Price: $249,900
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,278
- See 3524 Moss Island Ct, Albany, GA 31721 on Redfin.com
913 7Th Ave, Albany, GA 31701
- Price: $395,000
- 4 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 2,400
- See 913 7Th Ave, Albany, GA 31701 on Redfin.com
3013 Ember Ct, Albany, GA 31721
- Price: $295,000
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,186
- See 3013 Ember Ct, Albany, GA 31721 on Redfin.com
127 Cambridge Rd, Albany, GA 31721
- Price: $304,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,181
- See 127 Cambridge Rd, Albany, GA 31721 on Redfin.com
2211 Greenoch Ave, Albany, GA 31721
- Price: $260,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,472
- See 2211 Greenoch Ave, Albany, GA 31721 on Redfin.com
906 6Th Ave, Albany, GA 31701
- Price: $246,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,239
- See 906 6Th Ave, Albany, GA 31701 on Redfin.com
6413 Newton Rd, Albany, GA 31721
- Price: $299,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,008
- See 6413 Newton Rd, Albany, GA 31721 on Redfin.com
130 Winifred Rd, Leesburg, GA 31763
- Price: $419,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,148
- See 130 Winifred Rd, Leesburg, GA 31763 on Redfin.com
324 Palmyra Rd, Leesburg, GA 31763
- Price: $419,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,141
- See 324 Palmyra Rd, Leesburg, GA 31763 on Redfin.com
410 Redbud Rd, Albany, GA 31705
- Price: $240,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,014
- See 410 Redbud Rd, Albany, GA 31705 on Redfin.com
213 Aspen Ln, Sylvester, GA 31791
- Price: $332,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,000
- See 213 Aspen Ln, Sylvester, GA 31791 on Redfin.com
3211 Higgins Dr, Albany, GA 31721
- Price: $240,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,979
- See 3211 Higgins Dr, Albany, GA 31721 on Redfin.com
458 Williams Rd, Ty Ty, GA 31795
- Price: $364,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,944
- See 458 Williams Rd, Ty Ty, GA 31795 on Redfin.com
133 Dewberry Dr, Sylvester, GA 31791
- Price: $259,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,900
- See 133 Dewberry Dr, Sylvester, GA 31791 on Redfin.com
2303 Saddlebrook Ct, Albany, GA 31721
- Price: $267,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,890
- See 2303 Saddlebrook Ct, Albany, GA 31721 on Redfin.com
3402 Radium Springs Rd, Albany, GA 31705
- Price: $449,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,852
- See 3402 Radium Springs Rd, Albany, GA 31705 on Redfin.com
1508 Liberty Expy Se, Albany, GA 31705
- Price: $400,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,844
- See 1508 Liberty Expy Se, Albany, GA 31705 on Redfin.com
128 Airport Rd, Sylvester, GA 31791
- Price: $300,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,827
- See 128 Airport Rd, Sylvester, GA 31791 on Redfin.com
140 Hilltop Rd, Sylvester, GA 31791
- Price: $310,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,750
- See 140 Hilltop Rd, Sylvester, GA 31791 on Redfin.com
185 Hudson Rd, Poulan, GA 31781
- Price: $269,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,550
- See 185 Hudson Rd, Poulan, GA 31781 on Redfin.com
161 College St, Parrott, GA 39877
- Price: $265,000
- 3 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,684
- See 161 College St, Parrott, GA 39877 on Redfin.com
480 Spring Creek Rd, Warwick, GA 31796
- Price: $319,900
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,488
- See 480 Spring Creek Rd, Warwick, GA 31796 on Redfin.com
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.