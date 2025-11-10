There are roughly 17.5 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. Though, the VA anticipates the percentage of the U.S. population with military experience will continue to decline over the next couple of decades—by 2046, it expects the number of living U.S. veterans to decrease by 35%.
Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Georgia using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census' 2023 5-year estimate.
Alaska, Virginia, and Wyoming are home to the most veterans per capita. American veterans live in virtually all of the country's 3,142 counties.
Keep reading to see where the most veterans live in your home state.
#50. Charlton County
- Percent of residents that are veterans: 8.4% (851 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 22
--- Korean War: 19
--- Vietnam War: 162
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 166
--- Gulf War (09/2001 or later): 389
#49. Rabun County
- Percent of residents that are veterans: 8.4% (1,197 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 13
--- Korean War: 38
--- Vietnam War: 701
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 120
--- Gulf War (09/2001 or later): 169
#48. Burke County
- Percent of residents that are veterans: 8.5% (1,560 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 103
--- Vietnam War: 796
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 291
--- Gulf War (09/2001 or later): 278
#47. Greene County
- Percent of residents that are veterans: 8.5% (1,375 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 3
--- Korean War: 107
--- Vietnam War: 719
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 207
--- Gulf War (09/2001 or later): 171
#46. Jones County
- Percent of residents that are veterans: 8.5% (1,864 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 58
--- Korean War: 170
--- Vietnam War: 517
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 315
--- Gulf War (09/2001 or later): 432
#45. Paulding County
- Percent of residents that are veterans: 8.5% (10,916 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 29
--- Korean War: 201
--- Vietnam War: 2,977
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,578
--- Gulf War (09/2001 or later): 3,380
#44. Stewart County
- Percent of residents that are veterans: 8.5% (373 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 16
--- Vietnam War: 65
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 107
--- Gulf War (09/2001 or later): 92
#43. Newton County
- Percent of residents that are veterans: 8.6% (7,376 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 80
--- Korean War: 175
--- Vietnam War: 2,070
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,506
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,663
#42. Screven County
- Percent of residents that are veterans: 8.6% (950 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 27
--- Vietnam War: 306
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 234
--- Gulf War (09/2001 or later): 285
#41. Spalding County
- Percent of residents that are veterans: 8.6% (4,497 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 51
--- Korean War: 185
--- Vietnam War: 2,114
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,043
--- Gulf War (09/2001 or later): 691
#40. Stephens County
- Percent of residents that are veterans: 8.7% (1,817 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 104
--- Vietnam War: 717
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 256
--- Gulf War (09/2001 or later): 199
#39. Grady County
- Percent of residents that are veterans: 8.8% (1,719 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 67
--- Vietnam War: 602
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 534
--- Gulf War (09/2001 or later): 110
#38. Mitchell County
- Percent of residents that are veterans: 8.8% (1,458 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 8
--- Vietnam War: 505
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 420
--- Gulf War (09/2001 or later): 239
#37. Oglethorpe County
- Percent of residents that are veterans: 8.8% (1,042 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 6
--- Korean War: 104
--- Vietnam War: 482
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 176
--- Gulf War (09/2001 or later): 189
#36. Rockdale County
- Percent of residents that are veterans: 8.8% (6,287 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 63
--- Korean War: 223
--- Vietnam War: 1,659
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,894
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,703
#35. Coweta County
- Percent of residents that are veterans: 8.9% (10,250 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 13
--- Korean War: 389
--- Vietnam War: 2,738
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,455
--- Gulf War (09/2001 or later): 3,058
#34. Crawford County
- Percent of residents that are veterans: 9% (871 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 13
--- Vietnam War: 465
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 240
--- Gulf War (09/2001 or later): 41
#33. Dougherty County
- Percent of residents that are veterans: 9.1% (5,741 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 22
--- Korean War: 183
--- Vietnam War: 1,798
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,786
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,544
#32. Douglas County
- Percent of residents that are veterans: 9.1% (9,883 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 97
--- Korean War: 344
--- Vietnam War: 2,162
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 4,268
--- Gulf War (09/2001 or later): 3,191
#31. Lee County
- Percent of residents that are veterans: 9.1% (2,254 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 14
--- Korean War: 29
--- Vietnam War: 693
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 757
--- Gulf War (09/2001 or later): 944
#30. Chatham County
- Percent of residents that are veterans: 9.2% (21,338 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 133
--- Korean War: 821
--- Vietnam War: 5,715
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 7,340
--- Gulf War (09/2001 or later): 6,832
#29. Lowndes County
- Percent of residents that are veterans: 9.2% (7,976 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 71
--- Korean War: 233
--- Vietnam War: 2,187
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,112
--- Gulf War (09/2001 or later): 3,665
#28. Putnam County
- Percent of residents that are veterans: 9.2% (1,652 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 5
--- Vietnam War: 916
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 228
--- Gulf War (09/2001 or later): 187
#27. Pike County
- Percent of residents that are veterans: 9.3% (1,387 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 24
--- Korean War: 114
--- Vietnam War: 468
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 188
--- Gulf War (09/2001 or later): 323
#26. Pulaski County
- Percent of residents that are veterans: 9.4% (756 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 29
--- Vietnam War: 322
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 181
--- Gulf War (09/2001 or later): 151
#25. Towns County
- Percent of residents that are veterans: 9.7% (1,084 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 14
--- Korean War: 78
--- Vietnam War: 466
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 227
--- Gulf War (09/2001 or later): 93
#24. Henry County
- Percent of residents that are veterans: 9.8% (17,983 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 159
--- Korean War: 516
--- Vietnam War: 3,200
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 6,869
--- Gulf War (09/2001 or later): 6,467
#23. Twiggs County
- Percent of residents that are veterans: 10% (639 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 7
--- Vietnam War: 188
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 132
--- Gulf War (09/2001 or later): 135
#22. Marion County
- Percent of residents that are veterans: 10.2% (606 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 10
--- Korean War: 9
--- Vietnam War: 319
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 79
--- Gulf War (09/2001 or later): 110
#21. Taliaferro County
- Percent of residents that are veterans: 10.2% (145 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 20
--- Vietnam War: 39
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 28
--- Gulf War (09/2001 or later): 31
#20. Fannin County
- Percent of residents that are veterans: 10.4% (2,236 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 21
--- Korean War: 84
--- Vietnam War: 1,226
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 430
--- Gulf War (09/2001 or later): 326
#19. Gilmer County
- Percent of residents that are veterans: 11% (2,852 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 14
--- Korean War: 72
--- Vietnam War: 1,115
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 662
--- Gulf War (09/2001 or later): 428
#18. Talbot County
- Percent of residents that are veterans: 11.2% (539 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 10
--- Korean War: 63
--- Vietnam War: 244
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 105
--- Gulf War (09/2001 or later): 72
#17. Fayette County
- Percent of residents that are veterans: 11.3% (10,543 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 286
--- Korean War: 509
--- Vietnam War: 3,323
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,216
--- Gulf War (09/2001 or later): 2,975
#16. Union County
- Percent of residents that are veterans: 11.4% (2,472 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 80
--- Korean War: 176
--- Vietnam War: 1,237
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 271
--- Gulf War (09/2001 or later): 301
#15. Richmond County
- Percent of residents that are veterans: 11.5% (17,333 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 90
--- Korean War: 641
--- Vietnam War: 4,815
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 5,678
--- Gulf War (09/2001 or later): 5,468
#14. Heard County
- Percent of residents that are veterans: 11.6% (1,037 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 50
--- Vietnam War: 393
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 294
--- Gulf War (09/2001 or later): 294
#13. Peach County
- Percent of residents that are veterans: 11.6% (2,580 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 15
--- Korean War: 99
--- Vietnam War: 473
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 988
--- Gulf War (09/2001 or later): 899
#12. Effingham County
- Percent of residents that are veterans: 12.1% (5,929 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 5
--- Korean War: 29
--- Vietnam War: 1,266
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,353
--- Gulf War (09/2001 or later): 2,628
#11. Harris County
- Percent of residents that are veterans: 12.6% (3,467 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 21
--- Korean War: 72
--- Vietnam War: 1,131
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,286
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,197
#10. Lanier County
- Percent of residents that are veterans: 12.7% (940 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 45
--- Vietnam War: 196
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 241
--- Gulf War (09/2001 or later): 381
#9. Bryan County
- Percent of residents that are veterans: 12.8% (4,001 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 8
--- Korean War: 131
--- Vietnam War: 760
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,865
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,905
#8. Muscogee County
- Percent of residents that are veterans: 14.3% (20,970 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 54
--- Korean War: 230
--- Vietnam War: 5,335
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 7,464
--- Gulf War (09/2001 or later): 8,017
#7. Columbia County
- Percent of residents that are veterans: 14.6% (16,951 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 27
--- Korean War: 438
--- Vietnam War: 3,806
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 6,329
--- Gulf War (09/2001 or later): 8,499
#6. Houston County
- Percent of residents that are veterans: 16% (19,116 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 96
--- Korean War: 431
--- Vietnam War: 4,719
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 8,049
--- Gulf War (09/2001 or later): 7,674
#5. Long County
- Percent of residents that are veterans: 16.5% (1,974 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 37
--- Vietnam War: 270
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 984
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,040
#4. Camden County
- Percent of residents that are veterans: 16.6% (6,385 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 40
--- Korean War: 143
--- Vietnam War: 1,600
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,552
--- Gulf War (09/2001 or later): 2,805
#3. Quitman County
- Percent of residents that are veterans: 17% (321 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 0
--- Vietnam War: 158
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 46
--- Gulf War (09/2001 or later): 51
#2. Chattahoochee County
- Percent of residents that are veterans: 19.2% (495 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 0
--- Vietnam War: 52
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 145
--- Gulf War (09/2001 or later): 303
#1. Liberty County
- Percent of residents that are veterans: 19.7% (8,050 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 81
--- Vietnam War: 1,485
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,623
--- Gulf War (09/2001 or later): 4,256