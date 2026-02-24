Cities with the most expensive homes in the Atlanta metro area
Purchasing a home is one of the most important investments there is. More than a place to live, homeownership is an asset with the potential to tremendously rise in value. But with home prices reaching record heights, affordability plays a huge role for buyers.
The typical home value in the United States was $358,968 in January, 0.2% higher than the year before.
High mortgage rates are also making monthly payments more expensive; as of February 19, the
sits at 6.01%.
Although home prices have inflated all across the U.S., there are some cities that command a higher price tag than others. Location, size, age, and condition are all contributing factors to home value.
Stacker compiled a list of cities with the most expensive homes in the Atlanta metro area using data from Zillow. Charts show the monthly typical home value since January 2018. Data was available for 149 cities and towns.
#30. Woodstock, GA
- Typical home value: $450,301
- 1-year price change: -1.7%
- 5-year price change: +41.9%
#29. Sugar Hill, GA
- Typical home value: $455,537
- 1-year price change: -2.7%
- 5-year price change: +46.1%
#28. Moreland, GA
- Typical home value: $456,279
- 1-year price change: +2.1%
- 5-year price change: +45.9%
#27. Ball Ground, GA
- Typical home value: $459,758
- 1-year price change: +1.9%
- 5-year price change: +53.1%
#26. Marietta, GA
- Typical home value: $462,909
- 1-year price change: -1.5%
- 5-year price change: +38.2%
#25. Buford, GA
- Typical home value: $463,278
- 1-year price change: -2.9%
- 5-year price change: +44.6%
#24. Chamblee, GA
- Typical home value: $466,006
- 1-year price change: +0.2%
- 5-year price change: +27.2%
#23. Waleska, GA
- Typical home value: $467,527
- 1-year price change: +2.6%
- 5-year price change: +51.3%
#22. Vinings, GA
- Typical home value: $485,092
- 1-year price change: -3.4%
- 5-year price change: +18.9%
#21. Canton, GA
- Typical home value: $502,852
- 1-year price change: -0.4%
- 5-year price change: +47.2%
#20. Senoia, GA
- Typical home value: $502,910
- 1-year price change: +2.7%
- 5-year price change: +50.7%
#19. Buckhead, GA
- Typical home value: $511,628
- 1-year price change: +2.2%
- 5-year price change: +44.0%
#18. Avondale Estates, GA
- Typical home value: $513,096
- 1-year price change: -0.7%
- 5-year price change: +32.6%
#17. Tyrone, GA
- Typical home value: $519,207
- 1-year price change: -0.1%
- 5-year price change: +37.0%
#16. Chattahoochee Hills, GA
- Typical home value: $526,457
- 1-year price change: -0.3%
- 5-year price change: +32.0%
#15. Peachtree Corners, GA
- Typical home value: $542,410
- 1-year price change: -1.3%
- 5-year price change: +43.8%
#14. Peachtree City, GA
- Typical home value: $562,432
- 1-year price change: -0.2%
- 5-year price change: +40.6%
#13. Cumming, GA
- Typical home value: $589,868
- 1-year price change: -2.1%
- 5-year price change: +52.0%
#12. Woolsey, GA
- Typical home value: $592,088
- 1-year price change: +0.4%
- 5-year price change: data not available
#11. Suwanee, GA
- Typical home value: $595,302
- 1-year price change: -2.0%
- 5-year price change: +54.4%
#10. Brooks, GA
- Typical home value: $606,867
- 1-year price change: +1.0%
- 5-year price change: +34.0%
#9. Roswell, GA
- Typical home value: $639,094
- 1-year price change: +0.8%
- 5-year price change: +46.7%
#8. Dunwoody, GA
- Typical home value: $650,188
- 1-year price change: +1.5%
- 5-year price change: +36.3%
#7. Sandy Springs, GA
- Typical home value: $672,238
- 1-year price change: +2.4%
- 5-year price change: +34.0%
#6. Johns Creek, GA
- Typical home value: $684,152
- 1-year price change: +1.4%
- 5-year price change: +51.7%
#5. Alpharetta, GA
- Typical home value: $708,620
- 1-year price change: -0.1%
- 5-year price change: +53.9%
#4. Brookhaven, GA
- Typical home value: $720,244
- 1-year price change: +2.4%
- 5-year price change: +26.9%
#3. Marble Hill, GA
- Typical home value: $723,997
- 1-year price change: +1.8%
- 5-year price change: +45.4%
#2. Berkeley Lake, GA
- Typical home value: $758,330
- 1-year price change: -1.0%
- 5-year price change: +50.1%
#1. Milton, GA
- Typical home value: $917,716
- 1-year price change: +1.8%
- 5-year price change: +58.1%