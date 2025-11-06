Comeback wins are among the most thrilling moments in sports — the lead slowly shrinks, momentum swings, and a game that once seemed lost turns into an unforgettable victory. Over the years, the Atlanta Falcons have delivered dramatic turnaround victories, reminding fans that no game is truly over until the final whistle.
Using data from Pro-Football-Reference.com, Stacker compiled a list of the biggest comeback wins in Atlanta Falcons history. Games were ranked according to the largest point deficit by the winning team. Ties were broken using the most recent game date.
Keep reading to see the 10 biggest comeback wins in Atlanta Falcons history.
#10. Atlanta Falcons @ Buffalo Bills
- Date: Dec 1, 2013
- Final score: 34-31
- Largest deficit: 14
#9. Atlanta Falcons @ Dallas Cowboys
- Date: Sep 27, 2015
- Final score: 39-28
- Largest deficit: 14
#8. Atlanta Falcons @ Carolina Panthers
- Date: Dec 11, 2011
- Final score: 31-23
- Largest deficit: 16
#7. Atlanta Falcons @ Green Bay Packers
- Date: Sep 13, 1981
- Final score: 31-17
- Largest deficit: 17
#6. Atlanta Falcons vs Los Angeles Rams
- Date: Oct 18, 1987
- Final score: 24-20
- Largest deficit: 17
#5. Atlanta Falcons vs San Francisco 49ers
- Date: Dec 11, 1993
- Final score: 27-24
- Largest deficit: 17
#4. Atlanta Falcons @ Tampa Bay Buccaneers
- Date: Dec 30, 2018
- Final score: 34-32
- Largest deficit: 17
#3. Atlanta Falcons @ St. Louis Cardinals
- Date: Nov 9, 1980
- Final score: 33-27
- Largest deficit: 18
#2. Atlanta Falcons @ New York Jets
- Date: Oct 23, 1983
- Final score: 27-21
- Largest deficit: 21
#1. Atlanta Falcons vs Green Bay Packers
- Date: Nov 27, 1983
- Final score: 47-41
- Largest deficit: 21