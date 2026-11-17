Every season in the NFL produces performances that feel less like a single game and more like statistical outliers — explosive outings where quarterbacks pile up passing yards, running backs break off long scoring runs, and receivers turn routine targets into multi-touchdown afternoons. These are the kinds of games that separate good fantasy weeks from historic ones.
Stacker compiled a ranking of the best Atlanta Falcons fantasy performances in the 2026 season through week 10 using data from Stathead. The list includes the highest single-game fantasy scores by quarterbacks, running backs, wide receivers, and tight ends. Players are ranked based on standard fantasy scoring.
Best quarterback fantasy games
#8. Cooper Rush, September 13, 2026
- Stats: 143 Passing Yards, 1 Passing TDs, 2 Interceptions
- Game: ATL vs PIT, 13-20 Loss
- Fantasy points: 5.72
#7. Michael Penix, November 15, 2026
- Stats: 286 Passing Yards, 0 Passing TDs, 1 Interceptions, 29 Rushing Yards
- Game: ATL vs KAN, 13-35 Loss
- Fantasy points: 12.34
#6. Michael Penix, October 5, 2026
- Stats: 223 Passing Yards, 1 Passing TDs, 0 Interceptions
- Game: ATL vs NOR, 45-24 Win
- Fantasy points: 12.72
#5. Michael Penix, November 8, 2026
- Stats: 162 Passing Yards, 1 Passing TDs, 1 Interceptions, 50 Rushing Yards
- Game: ATL vs CIN, 17-34 Loss
- Fantasy points: 13.48
#4. Michael Penix, September 24, 2026
- Stats: 256 Passing Yards, 1 Passing TDs, 1 Interceptions
- Game: ATL vs GNB, 35-14 Win
- Fantasy points: 14.04
#3. Michael Penix, October 11, 2026
- Stats: 240 Passing Yards, 1 Passing TDs, 0 Interceptions, 8 Rushing Yards
- Game: ATL vs BAL, 23-30 (OT) Loss
- Fantasy points: 14.4
#2. Michael Penix, October 25, 2026
- Stats: 213 Passing Yards, 3 Passing TDs, 0 Interceptions
- Game: ATL vs SFO, 29-20 Win
- Fantasy points: 20.42
#1. Michael Penix, October 18, 2026
- Stats: 225 Passing Yards, 3 Passing TDs, 0 Interceptions, 1 Rushing Yards
- Game: ATL vs CHI, 23-31 Loss
- Fantasy points: 23.1
Best running back fantasy games
#10. Bijan Robinson, September 20, 2026
- Stats: 72 Rushing Yards, 0 Rushing TDs, 9 Receiving Yards
- Game: ATL vs CAR, 3-34 Loss
- Fantasy points: 8.1
#9. Brian Robinson Jr., September 24, 2026
- Stats: 50 Rushing Yards, 1 Rushing TDs
- Game: ATL vs GNB, 35-14 Win
- Fantasy points: 11.0
#8. Bijan Robinson, October 11, 2026
- Stats: 86 Rushing Yards, 0 Rushing TDs, 32 Receiving Yards
- Game: ATL vs BAL, 23-30 (OT) Loss
- Fantasy points: 11.8
#7. Bijan Robinson, October 25, 2026
- Stats: 63 Rushing Yards, 0 Rushing TDs, 59 Receiving Yards
- Game: ATL vs SFO, 29-20 Win
- Fantasy points: 12.2
#6. Bijan Robinson, November 15, 2026
- Stats: 71 Rushing Yards, 1 Rushing TDs, 6 Receiving Yards
- Game: ATL vs KAN, 13-35 Loss
- Fantasy points: 13.7
#5. Bijan Robinson, November 8, 2026
- Stats: 100 Rushing Yards, 1 Rushing TDs, 47 Receiving Yards
- Game: ATL vs CIN, 17-34 Loss
- Fantasy points: 20.7
#4. Bijan Robinson, September 13, 2026
- Stats: 83 Rushing Yards, 0 Rushing TDs, 90 Receiving Yards, 1 Receiving TDs
- Game: ATL vs PIT, 13-20 Loss
- Fantasy points: 23.3
#3. Brian Robinson Jr., October 5, 2026
- Stats: 62 Rushing Yards, 3 Rushing TDs, 5 Receiving Yards
- Game: ATL vs NOR, 45-24 Win
- Fantasy points: 24.7
#2. Bijan Robinson, October 5, 2026
- Stats: 145 Rushing Yards, 2 Rushing TDs, 2 Receiving Yards
- Game: ATL vs NOR, 45-24 Win
- Fantasy points: 26.7
#1. Bijan Robinson, September 24, 2026
- Stats: 194 Rushing Yards, 2 Rushing TDs, 19 Receiving Yards
- Game: ATL vs GNB, 35-14 Win
- Fantasy points: 33.3
Best wide receiver fantasy games
#10. Drake London, November 8, 2026
- Stats: 68 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 5 Receptions, 5 Targets
- Game: ATL vs CIN, 17-34 Loss
- Fantasy points: 6.8
#9. Drake London, October 18, 2026
- Stats: 62 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 4 Receptions, 10 Targets
- Game: ATL vs CHI, 23-31 Loss
- Fantasy points: 8.2
#8. Jahan Dotson, November 1, 2026
- Stats: 95 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 2 Receptions, 5 Targets
- Game: ATL vs TAM, 0-16 Loss
- Fantasy points: 9.5
#7. Drake London, October 5, 2026
- Stats: 96 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 5 Receptions, 6 Targets
- Game: ATL vs NOR, 45-24 Win
- Fantasy points: 9.6
#6. Drake London, November 15, 2026
- Stats: 109 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 6 Receptions, 12 Targets
- Game: ATL vs KAN, 13-35 Loss
- Fantasy points: 10.9
#5. Jahan Dotson, October 5, 2026
- Stats: 54 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 2 Receptions, 3 Targets
- Game: ATL vs NOR, 45-24 Win
- Fantasy points: 11.4
#4. Drake London, October 11, 2026
- Stats: 118 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 7 Receptions, 11 Targets
- Game: ATL vs BAL, 23-30 (OT) Loss
- Fantasy points: 11.8
#3. Drake London, October 25, 2026
- Stats: 66 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 7 Receptions, 10 Targets
- Game: ATL vs SFO, 29-20 Win
- Fantasy points: 12.6
#2. Jahan Dotson, October 18, 2026
- Stats: 87 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 3 Receptions, 5 Targets
- Game: ATL vs CHI, 23-31 Loss
- Fantasy points: 14.7
#1. Drake London, September 24, 2026
- Stats: 194 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 9 Receptions, 10 Targets
- Game: ATL vs GNB, 35-14 Win
- Fantasy points: 19.4
Best tight end fantasy games
#10. Austin Hooper, October 25, 2026
- Stats: 21 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 2 Receptions, 2 Targets
- Game: ATL vs SFO, 29-20 Win
- Fantasy points: 2.1
#9. Kyle Pitts, November 8, 2026
- Stats: 23 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 3 Receptions, 5 Targets
- Game: ATL vs CIN, 17-34 Loss
- Fantasy points: 2.3
#8. Kyle Pitts, November 15, 2026
- Stats: 50 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 4 Receptions, 5 Targets
- Game: ATL vs KAN, 13-35 Loss
- Fantasy points: 3.0
#7. Kyle Pitts, October 5, 2026
- Stats: 47 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 3 Receptions, 3 Targets
- Game: ATL vs NOR, 45-24 Win
- Fantasy points: 4.7
#6. Charlie Woerner, November 8, 2026
- Stats: 1 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 1 Receptions, 1 Targets
- Game: ATL vs CIN, 17-34 Loss
- Fantasy points: 6.1
#5. Nick Muse, October 25, 2026
- Stats: 2 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 2 Receptions, 2 Targets
- Game: ATL vs SFO, 29-20 Win
- Fantasy points: 6.2
#4. Austin Hooper, September 24, 2026
- Stats: 11 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 2 Receptions, 2 Targets
- Game: ATL vs GNB, 35-14 Win
- Fantasy points: 7.1
#3. Kyle Pitts, October 25, 2026
- Stats: 22 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 5 Receptions, 5 Targets
- Game: ATL vs SFO, 29-20 Win
- Fantasy points: 8.2
#2. Kyle Pitts, October 11, 2026
- Stats: 42 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 5 Receptions, 6 Targets
- Game: ATL vs BAL, 23-30 (OT) Loss
- Fantasy points: 10.2
#1. Kyle Pitts, October 18, 2026
- Stats: 60 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 5 Receptions, 7 Targets
- Game: ATL vs CHI, 23-31 Loss
- Fantasy points: 18.0