Chris Tucker is in a festive mood since given the greenlight for Rush Hour 4

Yesterday, Chris Tucker hosted a Holiday Party and Christmas Giveaway. The event took place at A.R. Gus Barksdale Boys & Girls Club of Metro Atlanta. Tucker was his usual fun-loving self, busting out MJ-inspired dance moves, and being silly.
While he has been hosting this event annually, we can’t help but notice that it took place right after the announcement of Paramount greenlighting Rush Hour 4, apparently at the request of Trump. While no official press release has been issued, it’s being widely reported.
Chris Tucker Hosts Holiday Party And Christmas Giveaway CONYERS, GEORGIA - DECEMBER 04: Chris Tucker hosts a Holiday Party and Christmas Giveaway at A.R. Gus Barksdale Boys & Girls Club of Metro Atlanta on December 04, 2025 in Conyers, Georgia. (Photo by Jamea Beavers/Getty Images) (Jamea Beavers/Getty Images) Chris Tucker Hosts Holiday Party And Christmas Giveaway CONYERS, GEORGIA - DECEMBER 04: Chris Tucker hosts a Holiday Party and Christmas Giveaway at A.R. Gus Barksdale Boys & Girls Club of Metro Atlanta on December 04, 2025 in Conyers, Georgia. (Photo by Jamea Beavers/Getty Images) (Jamea Beavers/Getty Images) Chris Tucker Hosts Holiday Party And Christmas Giveaway CONYERS, GEORGIA - DECEMBER 04: Chris Tucker hosts a Holiday Party and Christmas Giveaway at A.R. Gus Barksdale Boys & Girls Club of Metro Atlanta on December 04, 2025 in Conyers, Georgia. (Photo by Jamea Beavers/Getty Images) (Jamea Beavers/Getty Images) Chris Tucker Hosts Holiday Party And Christmas Giveaway CONYERS, GEORGIA - DECEMBER 04: Chris Tucker hosts a Holiday Party and Christmas Giveaway at A.R. Gus Barksdale Boys & Girls Club of Metro Atlanta on December 04, 2025 in Conyers, Georgia. (Photo by Jamea Beavers/Getty Images) (Jamea Beavers/Getty Images) Chris Tucker Hosts Holiday Party And Christmas Giveaway CONYERS, GEORGIA - DECEMBER 04: Chris Tucker poses with club members at the Holiday Party and Christmas Giveaway at A.R. Gus Barksdale Boys & Girls Club of Metro Atlanta on December 04, 2025 in Conyers, Georgia. (Photo by Jamea Beavers/Getty Images) (Jamea Beavers/Getty Images) Chris Tucker Hosts Holiday Party And Christmas Giveaway CONYERS, GEORGIA - DECEMBER 04: Chris Tucker hosts a Holiday Party and Christmas Giveaway at A.R. Gus Barksdale Boys & Girls Club of Metro Atlanta on December 04, 2025 in Conyers, Georgia. (Photo by Jamea Beavers/Getty Images) (Jamea Beavers/Getty Images) Chris Tucker Hosts Holiday Party And Christmas Giveaway CONYERS, GEORGIA - DECEMBER 04: Chris Tucker hosts a Holiday Party and Christmas Giveaway at A.R. Gus Barksdale Boys & Girls Club of Metro Atlanta on December 04, 2025 in Conyers, Georgia. (Photo by Jamea Beavers/Getty Images) (Jamea Beavers/Getty Images) Chris Tucker Hosts Holiday Party And Christmas Giveaway CONYERS, GEORGIA - DECEMBER 04: Chris Tucker hosts a Holiday Party and Christmas Giveaway at A.R. Gus Barksdale Boys & Girls Club of Metro Atlanta on December 04, 2025 in Conyers, Georgia. (Photo by Jamea Beavers/Getty Images) (Jamea Beavers/Getty Images) Chris Tucker Hosts Holiday Party And Christmas Giveaway CONYERS, GEORGIA - DECEMBER 04: Chris Tucker hosts a Holiday Party and Christmas Giveaway at A.R. Gus Barksdale Boys & Girls Club of Metro Atlanta on December 04, 2025 in Conyers, Georgia. (Photo by Jamea Beavers/Getty Images) (Jamea Beavers/Getty Images) Chris Tucker Hosts Holiday Party And Christmas Giveaway CONYERS, GEORGIA - DECEMBER 04: Chris Tucker hosts a Holiday Party and Christmas Giveaway at A.R. Gus Barksdale Boys & Girls Club of Metro Atlanta on December 04, 2025 in Conyers, Georgia. (Photo by Jamea Beavers/Getty Images) (Jamea Beavers/Getty Images) Chris Tucker Hosts Holiday Party And Christmas Giveaway CONYERS, GEORGIA - DECEMBER 04: Chris Tucker hosts a Holiday Party and Christmas Giveaway at A.R. Gus Barksdale Boys & Girls Club of Metro Atlanta on December 04, 2025 in Conyers, Georgia. (Photo by Jamea Beavers/Getty Images) (Jamea Beavers/Getty Images) Chris Tucker Hosts Holiday Party And Christmas Giveaway CONYERS, GEORGIA - DECEMBER 04: Chris Tucker hosts a Holiday Party and Christmas Giveaway at A.R. Gus Barksdale Boys & Girls Club of Metro Atlanta on December 04, 2025 in Conyers, Georgia. (Photo by Jamea Beavers/Getty Images) (Jamea Beavers/Getty Images) Chris Tucker Hosts Holiday Party And Christmas Giveaway CONYERS, GEORGIA - DECEMBER 04: Chris Tucker hosts a Holiday Party and Christmas Giveaway at A.R. Gus Barksdale Boys & Girls Club of Metro Atlanta on December 04, 2025 in Conyers, Georgia. (Photo by Jamea Beavers/Getty Images) (Jamea Beavers/Getty Images) Chris Tucker Hosts Holiday Party And Christmas Giveaway CONYERS, GEORGIA - DECEMBER 04: Chris Tucker hosts a Holiday Party and Christmas Giveaway at A.R. Gus Barksdale Boys & Girls Club of Metro Atlanta on December 04, 2025 in Conyers, Georgia. (Photo by Jamea Beavers/Getty Images) (Jamea Beavers/Getty Images) Chris Tucker Hosts Holiday Party And Christmas Giveaway CONYERS, GEORGIA - DECEMBER 04: Chris Tucker hosts a Holiday Party and Christmas Giveaway at A.R. Gus Barksdale Boys & Girls Club of Metro Atlanta on December 04, 2025 in Conyers, Georgia. (Photo by Jamea Beavers/Getty Images) (Jamea Beavers/Getty Images) Chris Tucker Hosts Holiday Party And Christmas Giveaway CONYERS, GEORGIA - DECEMBER 04: Chris Tucker poses with club members at the Holiday Party and Christmas Giveaway at A.R. Gus Barksdale Boys & Girls Club of Metro Atlanta on December 04, 2025 in Conyers, Georgia. (Photo by Jamea Beavers/Getty Images) (Jamea Beavers/Getty Images) Chris Tucker Hosts Holiday Party And Christmas Giveaway CONYERS, GEORGIA - DECEMBER 04: Chris Tucker hosts a Holiday Party and Christmas Giveaway at A.R. Gus Barksdale Boys & Girls Club of Metro Atlanta on December 04, 2025 in Conyers, Georgia. (Photo by Jamea Beavers/Getty Images) (Jamea Beavers/Getty Images) Chris Tucker Hosts Holiday Party And Christmas Giveaway CONYERS, GEORGIA - DECEMBER 04: Chris Tucker poses with President & CEO of Boys & Girls Club of Metro Atlanta Libby Wright club members at the Holiday Party and Christmas Giveaway at A.R. Gus Barksdale Boys & Girls Club of Metro Atlanta on December 04, 2025 in Conyers, Georgia. (Photo by Jamea Beavers/Getty Images) (Jamea Beavers/Getty Images) Chris Tucker Hosts Holiday Party And Christmas Giveaway CONYERS, GEORGIA - DECEMBER 04: Chris Tucker hosts a Holiday Party and Christmas Giveaway at A.R. Gus Barksdale Boys & Girls Club of Metro Atlanta on December 04, 2025 in Conyers, Georgia. (Photo by Jamea Beavers/Getty Images) (Jamea Beavers/Getty Images) Chris Tucker Hosts Holiday Party And Christmas Giveaway CONYERS, GEORGIA - DECEMBER 04: Chris Tucker hosts a Holiday Party and Christmas Giveaway at A.R. Gus Barksdale Boys & Girls Club of Metro Atlanta on December 04, 2025 in Conyers, Georgia. (Photo by Jamea Beavers/Getty Images) (Jamea Beavers/Getty Images) Chris Tucker Hosts Holiday Party And Christmas Giveaway CONYERS, GEORGIA - DECEMBER 04: Chris Tucker hosts a Holiday Party and Christmas Giveaway at A.R. Gus Barksdale Boys & Girls Club of Metro Atlanta on December 04, 2025 in Conyers, Georgia. (Photo by Jamea Beavers/Getty Images) (Jamea Beavers/Getty Images) Chris Tucker Hosts Holiday Party And Christmas Giveaway CONYERS, GEORGIA - DECEMBER 04: Chris Tucker poses at the Holiday Party and Christmas Giveaway at A.R. Gus Barksdale Boys & Girls Club of Metro Atlanta on December 04, 2025 in Conyers, Georgia. (Photo by Jamea Beavers/Getty Images) (Jamea Beavers/Getty Images) Chris Tucker Hosts Holiday Party And Christmas Giveaway CONYERS, GEORGIA - DECEMBER 04: Chris Tucker poses with club members at the Holiday Party and Christmas Giveaway at A.R. Gus Barksdale Boys & Girls Club of Metro Atlanta on December 04, 2025 in Conyers, Georgia. (Photo by Jamea Beavers/Getty Images) (Jamea Beavers/Getty Images)