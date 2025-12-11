2025 holiday shipping deadlines to ensure on-time gift delivery

boxes
By Heather Taylor

The Christmas holidays are fast approaching, which means shipping deadlines are coming up very soon.

Here’s this year’s carrier shipping deadlines:

  • USPS:
    • USPS Ground: December 17
    • First-Class Mail: December 17
    • Priority Mail: December 18
  • UPS:
    • Ground: Estimated depending on your shipping location and destination
    • UPS 3 Day Select: December 19
    • UPS 2nd Day Air: December 22
    • UPS Next Day Air: December 23
  • FedEx:
    • FedEx Ground: December 17
    • FedEx Express Saver: December 20
    • FedEx SameDay: December 24

According to RetailMeNot.com, several retailers have also set shipping deadlines:

  • Academy Sports + Outdoors: Standard by 2 p.m. on December 17; express by 2 p.m. on December 22
  • Amazon: Varies by product; same-day delivery on select items if ordered by December 24
  • American Girl: Standard orders by December 11; custom dolls by December 1; expedited by December 21
  • Barnes & Noble: Standard by noon EST on December 17; express on December 18; expedited on December 19; in-store pickup by noon local time on December 24
  • Bed Bath & Beyond: Ground by 11:59 a.m. ET on December 17; expedited by 11:59 a.m. EST on December 22; express by 10:59 a.m. EST on December 23
  • Belk: Ground by December 18; 2nd-day air by December 20; overnight by December 21
  • Best Buy: Delivery date shown at checkout; same-day pickup available through December 24
  • Dell: Standard by December 19 (2 p.m. CST); expedited by December 22; express by December 23
  • Dick’s Sporting Goods: Ground by 11:59 p.m. PST on December 18; expedited by December 20; express by December 21
  • Disney Store: Standard by December 18; 2-Day express by December 21; Next-Day express by December 22
  • Harry & David: Standard by December 18; 3-Day express by December 19; 2-Day express by December 22; overnight by December 23
  • H&M: Standard by December 15; expedited not guaranteed
  • Home Depot: Delivery dates vary per product (will be shown in cart)
  • JCPenney: Varies per item; next-day shipping by 11:59 p.m. on December 23; same-day pickup possible December 24
  • Kay Jewelers: In-stock items by 2 p.m. EST on December 23; same-day pickup if eligible
  • Kohl’s: Standard shipping may not guarantee Christmas delivery; 2-day by December 19 (1 p.m. CST); 1-day by December 20 (1 p.m. CST); same-day pickup (order by 1 p.m., pick up by 6 p.m.) on December 24
  • L.L. Bean: Free shipping by 11:59 p.m. EST on December 20 (with $75 purchase), monogrammed items much earlier; buy-online and pick-up in store by 11:59 p.m. EST on December 23
  • Lowe’s: Varies by product; same-day delivery if ordered by 2 p.m. on December 24
  • Macy’s: Standard by 5 p.m. EST on December 21 (with purchase minimum); premium by December 21; express by December 22; same-day delivery or store pickup (in certain areas) on December 24 (order by 10 a.m. local time)
  • PetSmart: Varies by product (estimate December 16 for standard), check delivery date at checkout; expedited varies by product
  • Pottery Barn: Standard by 6 a.m. PST on December 18; monogram orders earlier; next-day shipping by December 22
  • REI: Standard by 9 a.m. PST on December 20; same-day or in-store pickup on December 24
  • Sephora: Standard by 6 a.m. ET on December 22; 2-day shipping by 9 a.m. EST on December 22; 1-day shipping by 9 a.m. EST on December 23; store pickup by 4 p.m. local time on December 24
  • Shutterfly: Economy by December 16; expedited by December 17; rush by December 19; super rush by December 20
  • Snapfish: Lowest-cost shipping by December 15; ground by December 16; expedited by December 18; rush by December 19
  • UGG: Varies by product; check individual delivery estimates
  • Ulta: Standard by 11:59 p.m. CT on December 18; expedited by 11:59 p.m. CT on December 21; premium by 11:59 p.m. CT on December 22; store pickup by 5 p.m. local time or same-day delivery by 11 a.m. local time on December 24
  • Walmart: Varies by product; check delivery date at checkout; same-day delivery and pickup available depending on item and location
  • World Market: Ground by 11:59 p.m. PST on December 16; 2nd-Day by December 19; overnight by December 22
